Biglietti derby Milan-Inter | info - prezzi e fasi di vendita | Serie A News

I tifosi dell' Inter vedono vicino il traguardo e al di là di tutte le scaramanzie di rito pensano già ad essere presenti per i festeggiamenti. Il settore ospiti del derby di Milano di lunedì sera, ... (sport.quotidiano)

Quattro giorni al derby Milan-Inter, in programma lunedì alle 20.45: in vista della stracittadina, ci sono alcune novità legate alla vendita dei biglietti. LA SUPERSFIDA – Per il derby Milan-Inter è ... (inter-news)