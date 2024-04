Biennale - al Padiglione Italia Brugnaro gioca con l’acqua Fischiato Buttafuoco | Caro sindac - hai fatto i baffi alla Gioconda

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Inaugurazione del60mad’arte di Venezia con qualche fischio per ilo Luigicolpevole di avere detto: “Il, sono sincero, non mi è piaciuto. Però non è un attacco all’arte, l’arte più si discute più c’è gioia nel partecipare”. La platea ha continuato a rumoreggiare per tutto il breve intervento delo che già in precedenza, durante la visita, si era reso protagonista di un episodio, stigmatizzato anche dallo stesso realizzatore dell’opera, immergendo la mano nella vasca posta al centro dell’instzione del bosco di tubi innocenti. “Houno schizzo d’acqua e mi hanno detto che era irrispettoso per la scultura – ha spiegato ilo ...