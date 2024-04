Besnate - frode sui carburanti ed evasione dell’Iva | sequestrati 1,5 milioni di euro

(Di venerdì 19 aprile 2024) La guardia di finanza ha sequestrato 1,5dia una società di commercializzazione didi, in provincia di Varese, per aver emesso fatture inesistenti e aver evaso l’Imposta sul valore aggiunto (Iva). Il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio ha disposto il sequestro. L’indagine della Guardia di finanza ha portato all'individuazione di un articolato meccanismo di, attuato mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 6,7di, realizzato, anche con il coinvolgimento di società ‘cartiere’, con il fine di evadere l’Iva e, dunque, con la prospettiva di applicare prezzi più bassi sul mercato, danneggiando gli imprenditori onesti. Sarebbe pari a circa 2,7l’Iva ...

