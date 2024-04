Berlino arresta spie russe Mosca nega | tutto falso

(Di venerdì 19 aprile 2024) Erano stati ingaggiati dai servizi russi e avevano preso di mira le vie di trasporto militare in Germania per sabotare gli aiuti a Kiev. Con questa pesante accusa sono statiti in Baviera due agenti che avrebbero pianificato attacchi incendiari ed esplosivi contro infrastrutture e siti industriali militari sul territorio della Repubblica Federale e che avrebbero spiato anche basi Nato nel Paese. L’ambasciata russa a: "Le accuse tedesche sono assurde e ridicole".

