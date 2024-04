Benevento-Latina - la Curva Nord locale resterà chiusa

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlCalcio, in riferimento al matchin programma domenica 21 aprile alle 20, ha reso noto che “per sopravvenute esigenze organizzative, la, pertanto gli abbonati del suddetto settore prenderanno posto nel settore Tribuna Inferiore J-L Varco 1 e Varco 13”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tempo di lettura: < 1 minutoAttraverso una nota apparsa sul proprio sito internet, il “ Benevento calcio ha comunicato che per la prossima gara casalinga, Benevento - Latina del 21 aprile 2024 alle ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il fischietto Eugenio Scarpa della sezione di Collegno a dirigere il match Benevento-Latina in programma domenica 21 aprile alle 20 allo stadio ‘Ciro Vigorito’. ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoSono numeri davvero ridotti quelli che riguardano i tagliandi emessi fino ad ora per il match Benevento-Latina in programma domenica sera (ore 20) al ‘Ciro Vigorito’. ... (anteprima24)

CampaniAlleva, Partita del Cuore, Decaro recita De Filippo: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio - Cosa si fa questo week end a Benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone a metà aprile: concerti, feste, mostre, presentazioni di libri, eventi culturali. Per rest ...ntr24.tv

Benevento, l'attesa: tutto si gioca in 180 minuti - Il Benevento ora deve difendere il terzo posto dall'assalto della Casertana. L'Avellino è scappato via e sarà difficile rimontare agli irpini 4 punti in 2 gare. La sconfitta ...ilmattino

Improta insegue la 200a presenza, ma resta in dubbio per il Latina - Più di una rincorsa tra i traguardi di Riccardo Improta, quel leader silenzioso che tanto manca al Benevento e che spera di poter riabbracciare presto, a partire dall’ultima pagina di campionato davan ...ilsannioquotidiano