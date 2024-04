Benevento 5 ad un passo dal sogno | sabato il match contro il Melilli che può valere la Serie A

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear5 è ad undal. In terra sannita sta per essere scritto un nuovo capitolo, quello che potrebbe condurre i giallorossi in massima. L’appuntamento è fissato peralle 16 al PalaTedeschi, che si annuncia stracolmo e festante: grazie agli sponsor che sostengono la società è garantito l’ingresso gratuito. Di fronte ci sarà un Città diche non vorrà di certo mollare la posizione favorevole in ottica playoff e che tra le proprie mura condannò al kappaò i ragazzi di Centonze a ridosso delle festività natalizie. Basteranno tre punti a Botta e soci per entrare negli almanacchi dopo una stagione entusiasmante ed inaspettata, od ovviamente uno solo in caso di bottino non pieno del Vitulano Drugstore Manfredonia a ...

Finisce 1-0 il derby campano Avellino - Benevento , match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Decisivo Sgarbi al minuto 82 con un destro magnifico, irpini ora da ... (sportface)

