Belén Rodriguez | Soy Rebeya è la sua prima linea make-up dal packaging decisamente conturbante

(Di venerdì 19 aprile 2024)si unisce alla squad di celeb provviste di linee beauty. E da lei, francamente,o poi ce lo aspettavamo. L'argentina punta sulla sua passione, il-up, restituendo attraverso i cosmetici il suo Dna caliente. Come? A partire dalsinuoso

Stefano De Martino è uno dei nomi più gettonati alla Rai, alla luce del terremoto creato dall’addio di Amadeus. Ed è davvero sorprendente ciò che si è saputo in queste ultime ore, infatti è stato il ... (caffeinamagazine)

La showgirl e modella argentina, Belen Rodriguez , ha recentemente investito su una nuova gamma di prodotti per la pelle, che ha chiamato Rebeya. Tutto l’entusiasmo per questa novità si è ... (ilfattoquotidiano)

Belén Rodriguez ha raccontato un episodio spiacevole capitatole di recente. In alcune storie Instagram, la showgirl ha svelato ai follower di essere stata male dopo l’evento di lancio della sua ... (diredonna)

Belén Rodriguez sceglie Freeda Platform per il lancio del suo brand di cosmetici Rebeya: Per far parlare il suo brand Belén Rodriguez ha scelto Freeda Platform , affidandole la strategia di marketing e comunicazione del suo nuovo progetto imprenditoriale. La piattaforma di marketing ...

Barbara d'Urso, niente Rai: passa a Nove Si parla anche di Belen Rodriguez: Gl ex due volti Mediaset potrebbero trovare spazio a loro volta su Nove Amadeus condurrà il suo storico game show su Nove In attesa di capire se anche Barbara d'Urso e Belen Rodriguez nella ...