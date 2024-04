Belen e Barbara d’Urso verso Nove? Alessandro Araimo di WBD fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nella lunga intervista fiume che, amministratore delegato del gruppo Warner Bros Discovery, ha rilasciato al Corriere, non ha parlato solo di Fiorello e di Gabriele Corsi, ma anche diRodriguez e. Questo perché le due ex conduttrici Mediaset al momento risulterebbero senza ingaggi e, che è nel pieno di una campagna acquisti che non sembra voler cessare, potrebbe essere la loro risposta. “Non ci fermiamo ad Amadeus. Il nostro è un percorso strategico pensato e sudato, fatto di investimenti importanti, che non ha come obiettivo la costruzione del terzo polo televisivo, che trovo un concetto francamente anacronistico, che poteva andare bene 25 anni fa”. In merito a...