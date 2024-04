Bayern Monaco - Zidane in pole per panchina

Dalla Spagna, l’ex tecnico del Real Madrid Zidane diventerà il prossimo allenatore del Bayern Monaco. Le ultime Come riportato oggi da Mundo Deportivo, Zidane diventerà al 100% il nuovo allenatore ... (calcionews24)

Il mercato degli allenatori entra nel vivo e una bomba rischia di sconvolgere gli equilibri per la prossima stagione: Zinedine Zidane è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Bayern ... (calcioweb.eu)