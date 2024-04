Bayern Monaco - Nagelsmann sbatte la porta in faccia | il motivo dietro il mancato ritorno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo il no incassato da Xabi Alonso, ilsi vede chiudere un’altrain. Julian, uno dei papabili candidati alla panchina dei tedeschi, ha declinato la proposta di unin panchina. L’attuale CT della Germania ha, infatti, rinnovato il contratto con la Nazionale fino ai Mondiali del 2026 in programma in Canada, Messico e Usa. “E’ una scelta di cuore – ha spiegato, esonerato a marzo 2023 dale ingaggiato come ct qualche mese dopo al posto di Flick – È un grande onore poter allenare la nazionale e lavorare con i migliori giocatori del paese. Vogliamo disputare insieme un Europeo di successo e non vedo l’ora di affrontare insieme alla squadra anche le qualificazioni per i Mondiali“. “È un segnale ...