Bayer Leverkusen - Xabi Alonso | Roma squadra diversa dall’anno scors - non è una rivincita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un anno dopo, sarà ancoracontroin semifinale di Europa League. Loo anno ebbero la meglio i giallorossi, che stavolta saranno però chiamati all’impresa visto che ladiè ancora imbattuta in stagione. Proprio il tecnico spagnolo ha condiviso in conferenza stampa le sue sensazioni dopo il passaggio del turno contro il West Ham: “Siamo contenti di essere nuovamente in semifinale e di affrontare ancora la. E’ unamoltodalloo anno, con nuovi giocatori e un nuovo allenatore che sta avendo un grande impatto.? No, ma il calcio dà sempre una seconda opportunità: sta a noi dimostrare di essere migliori e ...