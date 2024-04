Bayer Leverkusen - Xabi Alonso indica la qualificazione della Roma e lo staff dei tedeschi esulta VIDEO

Alle 21:00 di giovedì 9 maggio 2024 la Roma farà visita al Bayer Leverkusen in occasione della sfida di ritorno della semifinale di Europa League 2023 / 2024 . Una sfida tutta da vivere per i ... (sportface)

2024-04-18 22:54:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il Bayer Leverkusen non si ferma più e aggiunge un’altra pagina di storia ad una stagione già di suo indimenticabile dopo la conquista ... (justcalcio)

Bayer Leverkusen e Marsiglia saranno le avversarie di Roma e Atalanta in semifinale di Europa League dopo aver elimina to rispettivamente West Ham e Benfica ai quarti. La squadra di Xabi Alonso ... (sportface)

Bayer Leverkusen, Roma o Milan La reazione di Xabi Alonso alla notizia e... l'esultanza - A fatica, il Bayer Leverkusen ha centrato l`obiettivo e si è preso la qualificazione alle semifinali di Europa League. Lo ha fatto, anche soffrendo, sul campo.calciomercato

La Roma in casa con il Leverkusen il 2 maggio. Atalanta, andata a Marsiglia - In Conference, la Fiorentina giocherà in casa l'andata delle semifinali il 2 maggio, ritorno a Bruges il 9 maggio.gazzetta

Il quadro delle semifinali di Europa League: Roma-Bayer Leverkusen e Marsiglia-Atalanta. Quando si giocano - EUROPA LEAGUE - Serata piena di emozioni in Europa League: due squadre italiane staccano il pass per le semifinali, l'Atalanta affronterà il Marsiglia (che ha f ...eurosport