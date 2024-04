Batman v Superman | Zack Snyder svela quale attore voleva per Lex Luthor

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ebbene sì: il regista di Man of Steel e Justice League avrebbe voluto il premio Oscar Leonardo DiCaprio nel ruolo di Lex Luthor. Il principale antagonista diè stato poi interpretato da Jesse Eisenberg. Lo ha affermatoqualche giorno fa, in un episodio di Happy Sad Confused, il podcast di Josh Horowitz. Intervistato, il regista aveva dichiarato: “Credo che alla fine fosse tipo, ‘eh, non so’. Ma aveva una visione interessante riguardo al materiale e davvero interessante riguardo al personaggio“. Ha aggiunto quanto entusiasmo aveva l’all’idea di interpretare il personaggio: “aveva un sacco di ottime idee, in realtà, solo durante l’incontro. . . Credo sia stato lui a menzionare questa idea diche combatte la Justice League in qualche momento“. Leonardo DiCaprio, fonte; Victoria ...