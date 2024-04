Bastoni Inter - sirene dalla Spagna per il centrale | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alessandroè finito nel mirino di un club spagnolo e anche per lui l’potrebbe accettare in caso di offerta importante Alessandroè finito nel mirino di un club spagnolo e anche per lui l’potrebbe accettare in caso di offerta importante. Ilè da tempo sul taccuino di Guardiola, ma il