Bastoni a ‘rischio’? Due big d’Europa su di lui - Inter gran valutazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha avuto un rendimento super in questa stagione e, per questo, ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni dei migliori club europei. Tuttosport dà lafatta dall’per lui. RICHIESTO – La stagione di Alessandroè da considerarsi strepitosa. Al suo quinto anno all’, si è ulteriormente consacrato risultando il miglior difensore della Serie A per rendimento. E parlare di “difensore” è anche riduttivo, visto che non ha certo svolto soltanto compiti difensivi. Motivo per cui non è strano vedere parlare didi squadre che mostranoesse nei suoi confronti in vista del mercato estivo.oggetto del desiderio di duediOSSERVATO SPECIALE – Mercoledì Manchester ...