Basket | training camp degli Azzurri in Trentino dal 14 al 21 giugno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il cammino Azzurro verso i Giochi di Parigi 2024 riparte dall’Alpe Cimbra del. Prima di volare in Portorico per provare a strappare unoultimi tagliandi per l’olimpiade attraverso il Torneo Pre Olimpico (2/7 luglio), la Nazionale soggiornerà a Folgaria dal 14 al 21per il tradizionaleche apre la stagione. Otto giorni immersi nella meravigliosa natura dell’Alpe Cimbra per preparare al meglio unoappuntamenti più attesi e provare a bissare l’exploit che nel 2021 a Belgrado contro la Serbia regalò all’Italia il viaggio per Tokyo. Si rinnova dunque il pluriennale connubio tra ile l’Azzurro del, che anche quest’anno vivrà una coda agonistica di alto livello con l’amichevole di lusso del 23 ...