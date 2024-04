Basket Serie B Interregionale Si decide il piazzamento della Goldengas Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Domenica 21 aprile alle 18 a Valmontone col Palestrina bisogna vincere e sperare in risultati favorevoli per migliorare il quarto posto, 19 Aprile 2024 – Ultima giornataseconda fase del girone Gold per lache domenica 21 aprile rende visita al Palestrina sul campo di Valmontone. Locali settimi e già eliminati dalla corsa play-off avendo lo scontro diretto sfavorevole col Fiumicino sesto ma vogliosi di chiudere al meglio la carrierabandiera e capitano Simone Rischia, giocatore simbolosocietà già negli anniB1, che giocherà la sua ultima partita.in caso di sconfitta sarà comunque quarta non potendo essere superata dal Loreto Pesaro. In caso di vittoria finirebbe quarta con la ...