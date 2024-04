Basket | finisce l’Eurolega della Virtus Bologna Il Baskonia va ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) LaSegafredoè eliminata dal2023-2024. Il, alla Fernando Buesa Arena di Vitoria, elimina gli uomini di Luca Banchi con il punteggio di 89-77 nel secondo turno del play-in. Saranno dunque i giocatori guidati da Dusko Ivanovic a sfidare il Real Madrid neidial via da martedì 23. Strepitosa la prova di Markus Howard con 28 punti, ma anche Matt Costello con 19 si fa ben valere. Per16 di Tornike Shengelia e 13 di Daniel Hackett, oltre a 10 in coabitazione di Isaia Cordinier, Iffe Lundberg e Marco Belinelli. Vale per tutti il notevolissimo 16/39 da tre dei padroni di casa, con 8/19 solo di Howard. Più che per i canestri, i primi momenti si caratterizzano per un uso smodato dell’instant replay (due occasioni in tre ...