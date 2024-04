Basket femminile 3×3 | il calendario del Preolimpico Azzurre impegnate a Debrecen

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo la storica partecipazione di Tokyo, l’Italia sogna una nuova qualificazione olimpica. Ledella nazionale di3×3 sarannoneldidal 16 al 19 maggio. Un torneo che mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia è stata sorteggiata nel gruppo D, dove affronterà i Paesi Bassi, Israele e le padrone di casa dell’Ungheria. La prima sfida in programma è quella contro le olandesi e sempre nello stesso giorno lese la vedranno contro le israeliane. Dopo un giorno di pausa, le italiane affronteranno le ungheresi. Le due migliori classificate accedono ai quarti di finale, con le sfide ad eliminazione diretta che si giocheranno tutte nella giornata di domenica 19 maggio. Per avere la certezza ...

