Basket - al via i play-out per la permanenza in serie - con il CUS Pisa che ospita Carrara

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Al via i-out per lainC, con un colpo di scena iniziale per il Cosmocare CUS, che, nonostante abbia conquistato sul campo la miglior posizione di accesso agli spareggi per lain categoria, a causa di una discutibile (almeno nei tempi), penalizzazione di tre punti, per un ritardato pagamento, è stato declassato di un posto e, invece dell’attesa Synergy Valdarno, fanalino di coda dell’altro raggruppamento, incontrerà il Centro Mini, con cui ha sempre perso nella regular season. I-OUT - La sfida è al meglio delle cinque gare, con inizio sabato alle 21.15 al PalaCus. La squadra di Emiliano Vincenzini, reduce da un brillante girone di ritorno nella poule ...