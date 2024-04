Basilicata dove sei? Dimenticata dalla sinistra causa inchieste a Bari - e prova difficile di campo ristretto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) È acquattata laggiù, quasi al fondo dello stivale, ma non è geografico il motivo per cui, pur nell’imminenza del voto di domenica, lasembra essere stata messa nel cassetto dei sogni sfu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti