Basilicata | Bardi - sono superstizioso ma penso di superare 50%

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - "tranquillo perchè spero di potercela fare.il candidato di centrodestra, a cui hanno aderito anche Iv e Azione. Oggi verranno intutti i leader del centrodestra. Calenda? Durante la campagna elettorale è venuto, chiunque vuole venire è ben gradito". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Vito. Il presidente della Regione, ricandidato appunto dal centrodestra, guarda alla chiusura di oggi della campagna elettorale con i leader della maggioranza osservando che "in una giornata fredda, fanno 3 gradi, noi riscalderemo la piazza". Si torna ai pronostici in vista del voto.prima glissa con un "", poi rivela che "ho un cornetto che mi ha portato tanta fortuna, da tanti anni" ...

In Basilicata si vota domenica per il rinnovo del consiglio regionale dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 22 dalle 7.00 alle 15.00, appena dopo inizierà lo spoglio. Gli elettori troveranno ... (secoloditalia)

Basilicata, a due giorni dal voto Bardi lancia il bando per i disoccupati: critiche di Marrese - In Basilicata, Marrese ha criticato Bardi per aver lanciato un bonus per l'assunzione di disoccupati a meno di due giorni dal voto: «Ormai è disperato».lettera43

Regionali Basilicata, Bardi: “sono tranquillo perché spero di potercela fare” - “Sono tranquillo perché spero di potercela fare. Sono il candidato di centrodestra a cui hanno aderito anche Italia Viva e Azione. Oggi verranno in Basilicata tutti i leader del centrodestra. Calendastrettoweb

Elezioni in Basilicata. Finalmente ci siamo: basta santini e luoghi comuni - Ma le proposte non ci sono da nessuna parte: solo elenchi di problemi, per lo più identici, insieme all’unico slogan azzeccato: meglio tardi che Bardi. Slogan però subito accantonato perché, come ...basilicata24