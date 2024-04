Bari - accusa | il pizzo per le barche nel porticciolo di Santo Spirit - arresti Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: Dalle prime ore di questa mattina, idella CompagniaSan Paolo, a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 indagati, ritenuti responsabili dei reati di “estorsione continuata aggravata in concorso” e “incendio aggravato”, entrambi con l’aggravante del metodo mafioso, nonché “occupazione abusiva di spazio demaniale”. Nel corso dell’attività investigativa è stata fatta luce su un sistema estorsivo ai danni dei titolari delle imbarcazioni ormeggiate nel porto di “o”, destinatari di richieste di denaro ...