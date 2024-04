Bardi vuole il bis | Con me leghisti e renziani Autonomia? Tutelo il sud

(Di venerdì 19 aprile 2024) Vitoè stato il primo presidente di centrodestra della Basilicata. Scelto da Berlusconi, nel 2024 l’ex generale della Finanza si ricandida in una coalizione che comprende Italia Viva e Azione. E rivendica il lavoro svolto: "La facoltà di Medicina, i bonus acqua e gas realizzati con le compensazioni ambientali, la lotta al Covid-19, per cui medici e personale sanitario hanno dato prova di cosa sono capaci i lucani se in difficoltà". Quali sono invece le cose che migliorerebbe se fosse chiamato a un secondo mandato? "Sicuramente la prima è la sanità. Una regione con 131 comuni su 10 mila chilometri quadrati ha oggettive difficoltà. Abbiamo bisogno di medici e infermieri: stiamo facendo reclutamenti e bandi. Un altro problema, che abbiamo ereditato, sono le infrastrutture. Abbiamo messo le basi in questi cinque anni. Adesso dobbiamo realizzare. Infine, ...

In un'intervista a Fanpage.it il capogruppo di Iv alla Camera, Davide Faraone , spiega perché il partito di Renzi alle elezioni in Basilicata sosterrà il candidato del centrodestra Vito Bardi : ... (fanpage)

Autonomia, Schlein: "E' pessima, vogliono spaccare Paese in due" - (LaPresse) "Stanno dando il colpo di grazia alla sanità pubblica, specialmente in Basilicata, con la pessima autonomia differenziata che ...stream24.ilsole24ore

Arianna Meloni, primo comizio da leader per la sorella della premier. E non si esclude un ritorno in tv - Sta studiando l’inglese, e vuole diventare brava come sua sorella Giorgia che parla fluentemente l’americano. E forse non si candida alle elezioni europee Arianna Meloni, che fa ...ilmessaggero

Elly Schlein all'ospedale di Matera: «La Destra ha tagliato le risorse alla sanità pubblica» - L a segretaria del Pd a Matera, prima tappa della giornata lucana in vista delle Regionali in programma il 21 e il 22 aprile in Basilicata dove il Pd sostiene il dem Piero Marrese.lagazzettadelmezzogiorno