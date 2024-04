Barbara d’Urso su Nove di Warner Discovery?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie L’arrivo di Amadeus suha dato il via a un vero e proprio terremoto nel panorama televisivo italiano. I rumors sul possibile passaggio di altri conduttori sulla rete del grupposi fanno sempre più insistenti, in particolare per quanto riguardae Belen Rodriguez.: Araimo apre ae Belen, ma… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie