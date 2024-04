Bankitalia -bonus case green siano per famiglie meno abbienti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le misure di sostegno pubblico per il miglioramento energetico degli immobili, imposto dalle norme Ue, dovranno essere destinate in via prioritaria "alle" e concentrarsi sugli interventi più efficaci visti i vincoli di finanza pubblica. E' quanto emerge da uno studio pubblicato dai ricercatori della Banca d'Italia che sottolinea anche come un "elemento critico" sul fronte degli investimenti delle banche e del mercato risieda "nella scarsa disponibilità dei dati sull'efficienza energetica delle abitazioni, sui consumi energetici e sulle misure di incentivazione passate". "Sarebbe anche opportuno che agli incentivi fiscali si affianchino altri strumenti e chepreviste coperture adeguate e certe" rileva lo studio.