Bambino palestinese di 13 anni muore colpito da un pacchetto di cibo degli aiuti umanitari

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una storia drammatica quella che riguarda un povero, morto durante il supportoLo scorso novembre Zein Oroq, ragazzo, è sopravvissuto miracolosamente a un bombardamento aereo che ha distrutto la propria casa e ucciso 17 membri della sua famiglia. Un episodio che il nonno – Ali – non ha esitato a un miracolo: “Quando la nostra casa è stata colpita da un raid, lui è emerso dalle macerie con ferite alla testa, alla mano e alla gamba. Allora Dio lo salvò“. Qualche ferita, più o meno grave, era il semplice bilancio di quella che poteva rivelarsi una tragedia al completo, l’ennesima di un territorio vittima ogni giorno di episodi come questo. Undopo un bombardamento a Gaza – ...

Aveva 13 anni Zein Oroq. Era sopravvissuto a un attacco aereo israeliano che aveva spazzato via 17 membri della sua famiglia, distruggendo la loro casa. Il destino non lo ha però risparmiato,... (leggo)

Dalla Pietà di Gaza alle migrazioni. Ecco i vincitori del World Press Photo 2024 - A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece Mohammed Salem, Palestine, Reuters Una donna con indosso un velo e la testa piegata culla tra le braccia un Bambino, in equilibrio sulle ginocchia. È ...informazione

SEGUI LA DIRETTA DEL 19 APRILE - Tajani: “G7 compatto sulle sanzioni all'Iran”. Teheran: “Potremmo rivedere la nostra dottrina nucleare di fronte alle minacce di Israele”. Cina: “La Palestina ...repubblica

L’Iran minaccia i siti nucleari israeliani, veto Usa all’Onu sulla Palestina - L’Iran minaccia di attaccare i siti nucleari israeliani in caso di "aggressione" da parte dello Stato ebraico. Gli Usa giocano la carta del veto per bloccare la richiesta palestinese di diventare memb ...editorialedomani