Ballerine di Amici contro Fiordelisi - lite a Pechino Express | Falsa di M

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nuova tappa di, nuova litigata tra Italia Argentina e le. In questa settima puntata del reality di Sky, lo scopo non era solo quello di raggiungere tra i primi il traguardo, ma anche quello di evitare il malus, la bandiera nera. Tuttitutti, le coppie hanno cercato di rifilare la bandiera agli avversari, Antonellaed Estefania Bernal poco prima della fine della gara hanno provato a depistare le, facendo credere che il malus fosse in possesso di Artem: “Amo state attente a lui, la bandiera ce l’ha Artem!”. In realtà Antonella aveva la bandiera ed ha cercato di darla a Megan Ria e Maddalena Svevi, che hanno iniziato ad urlarel’ex gieffina: “! Sei unadi ...

LE Ballerine, PECHINO EXPRESS 2024/ Megan tesa contro Maddalena: “Non puoi dormire mentre faccio tutto io” - Maddalena e Megan, ovvero le Ballerine, avanzano fino alla settima tappa di Pechino Express 2024, dopo aver dimostrando grande pazienza ...ilsussidiario

Amici 2024, anticipazioni Serale: Zerbi e Celentano non ne perdono una. Ecco gli eliminati della quinta puntata di sabato 20 aprile - Prima di dare il via alla gara, si procede con il verdetto della scorsa settimana, rimasto in sospeso: alla fine, l’eliminata è Lil Jolie (Sarah resta in gioco). A questo punto, via ad una nuova sfida ...davidemaggio

Anticipazioni Serale di Amici 23: chi viene eliminato e gli ospiti della puntata del 20 aprile - Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 23, in onda sabato 20 aprile su Canale 5. Il pubblico scoprirà chi sarà eliminata tra Lil Jolie e Sarah, il cui destino era rimasto in sospeso ...fanpage