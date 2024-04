Ballardini e Gotti - al Milan fu staffetta Ora è sfida tra ’salvatori della patria’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sei punti in sei partite uno, sette in quattro l’altro: sia Davideche Luca, da quando sono entrati in carica rispettivamente sulle panchine di Sassuolo e Lecce, hanno aumentato l’andatura delle due squadre. Era di circa 0.77 punti a partita la media di Dionisi ed è 1 quella del tecnico romagnolo dei neroverdi, era 0.89 quella di D’Aversa ed è 1.75 quella dell’allenatore veneto dei giallorossi. Alta, altissima quest’ultima, al punto che il Lecce ora può dirsi davvero a pochissimi passi dalla salvezza, mentre per il Sassuolo il discorso è un po’ diverso e, piaccia o meno, buona parte delle chance di mantenere la categoria passeranno proprio dalladi domenica pomeriggio a Reggio Emilia. Siache, intesi non soltanto come singoli ma nella pluralità dei rispettivi ...