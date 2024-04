Bacio Italiano-Leonardi - il tecnico della Fiorentina chiarisce

Si tratta di Vanessa Leonardi, moglie di Maurizio Compagnoni Nelle ultime ore ha fatto discutere un video diffuso in rete dopo la semifinale di Conference League vita dalla Fiorentina, con ... (361magazine)

Fiorentina, il giallo del Bacio tra Italiano e la giornalista. Il chiarimento del club - Firenze, 19 aprile 2024 – Sono diventate virali le immagini di un presunto Bacio tra il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano e la bordocampista di Sky, Vanessa Leonardi, dopo il gol segnato dai ...lanazione

Italiano e il Bacio contestato, "non c'è stato" - Una frase veloce, poi Italiano abbassa la testa e scompare dietro il cappuccio ... Ma il club viola smentisce che ci sia stato un'affettuosita'. "Non c'è stato alcun Bacio, non c'è stato nulla di ...ansa

Fiorentina: Italiano non ha dato il “bacetto” a Vanessa Leonardi. Smentito il caso social - Nessun "bacetto". E nemmeno una frase sussurrata all'orecchio. Il dubbio sollevato da un cappuccio in testa che copre tutto e si scatena il furore social sull'esultanza di Vincenzo Italiano. L'allenat ...firenzepost