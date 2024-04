Auto e scooter bruciati in strada Polizia a caccia dei responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Da via Pozzobonelli a via Cicerone, da via Lanfranco della Pila a via Hermada. Senza dimenticare via Ornato. Nell’ultima settimana i cittadini del quartiere Niguarda hanno segnalato più incendi notturni: prese di mira, almeno una decina, e moto (almeno un paio). "C’è un piromane in giro? Siamo preoccupati". Lo hanno scritto sui social, sulla pagina Facebook “Noi di Niguarda!“ e soprattutto lo hanno segnalato alle forze dell’ordine e alle istituzioni mostrando le foto dei veicoli ridotti a carcasse carbonizzate. E già si è corsi ai ripari. "Il commissariato Greco-Turro delladi Stato se ne sta occupando con grande impegno, con indagini serrate per individuare ie anche con servizi diper prevenire nuovi episodi", ha scritto due giorni fa su Facebook l’assessore comunale alla Sicurezza ...