Auricolari e microcamera durante l'esame di guida. Tre denunce a Lucca

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Con il trucco più vecchio del mondo stavano cercando di imbrogliare alteorico per il conseguimento della patente di, ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia stradale di. I protagonisti della vicenda sono tre cittadini nigeriani: quello che stava sostenendoha 45 anni ed è di Bologna, mentre i suggeritori, residenti a Prato e Firenze, hanno rispettivamente 40 e 27 anni. Gli agenti hanno scoperto l’esaminando con un'auricolare e una. I due complici lo avrebbero attrezzato con strumentazioni necessarie poco lontano dalla sede della Motorizzazione civile diprima dell'esame. Dalle indagini è emerso un sistema per cui, a fronte di un corrispettivo per superare l'esame teorico, i complici ...