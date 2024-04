Attenta Roma - il Leverkusen non perde da 44 partite! E lo staff esulta dopo la qualificazione dei giallorossi…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non si ferma il rendimento eccezionale del Bayertra campionato e Europa League. La squadra di Xabi Alonso si è laureata campione di Germania con ampio margine e in Europa League ha staccato il pass per la semifinale. Il Bayerè imbattuto in stagione tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania. Il pareggio per 1-1 di Jeremie Frimpong in casa del West Ham United ha esteso l’imbattibilità stagionale dela 44, un record nei primi cinque campionati europei, superando di un punto la Juventus. Foto di Christopher Neundorf / AnsaL’entusiasmo di Xabi Alonso e dei protagonisti “Sarebbe fantastico se potessimo continuare così ancora per un po'”, ha detto l’allenatore Xabi Alonso. “Siamo felici di ottenere costantemente buoni risultati”. Il centrocampista Granit Xhaka ha dichiarato: ...