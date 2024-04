Attacco hacker a Synlab - colosso della sanità | sospese tutte le visite in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano –in azione: questa volta a finire del mirino è stata la filiale italiana di, network europeo di fornitura di servizi di diagnostica medica, con numerosi centri attivi anche in. In mattinata l’avviso attraverso i social: “informa tutti i Pazienti e i Clienti di aver subito unai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale. In via precauzionale, appena identificato l’e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati". "L’azienda ha prontamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri ...