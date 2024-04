ATP Monaco 2024 | Garin elimina Zverev - avanzano Rune e Fritz Auger-Aliassime e Struff fermati dalla pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si è conclusa in anticipo una lunga giornata all’ATP 250 di, che non ha potuto vedere completati i quarti di finale. Questo a causa della, che si è presentata in terra bavarese e non ha più permesso di terminare l’ultimo match in programma, quello tra Felixe Jan-Lennard, con il tedesco avanti di un set e un break (7-5 3-1) nei confronti del canadese. La notizia del giorno è senz’altro l’uscita di scena di Alexander. Il padrone di casa deve cedere con un doppio 6-4 al cileno Cristian, che dunque priva il torneo della testa di serie numero 1 dopo aver preso presto il largo sia nel primo che nel secondo set. ATP Bucarest, Tabilo fa fuori Fonseca, sorpresa Barrere, Cerundolo e Navone ...