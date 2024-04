Atp Masters 1000 Madrid 2024 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ile ildell’Atpdi, evento in programma sulla terra rossa spagnola dal 24 aprile al 5 maggio. C’è grande curiosità per rivedere in azione Jannik Sinner, determinato a riscattarsi dopo l’amara sconfitta in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas seppur le priorità siano Roma e Parigi. L’azzurro sarà la seconda testa di serie alle spalle di Novak Djokovic, mentre l’osservato speciale sarà Carlos Alcaraz, che dopo aver saltato i tornei di Montecarlo e Barcellona tornerà alla Caja Màgica, dove ha vinto le ultime due edizioni. Al via tutti gli altri big, da Medvedev a Zverev, mentre non bastano le dita di una mano per contare gli italiani presenti: oltre a Sinner, ci sono anche Musetti, Arnaldi, Sonego, Berrettini, Cobolli e ...

Tennisti italiani e Masters 1000: tutti i migliori risultati - Presto sarà tempo dei Masters 1000 di Madrid e Roma: diamo una rispolverata ai migliori risultati ottenuti dagli azzurri in tale categoria di tornei.tennisfever

Roland Garros and Wimbledon should be moved a month with mid-season break installed says Mark Petchey after Munich snow storm - Amid the threat of the so-called Premier Tour, respected coach and analyst Mark Petchey thinks that the issue is also to do with the current scheduling of tennis with calls to shift forward Roland ...tennisuptodate

Jannik Sinner dominatore nella ATP Race: il bottino sontuoso e il vantaggio sugli inseguitori - Jannik Sinner si trova saldamente al comando della ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante ...oasport