ATP Bucarest 2024 - Tabilo fa fuori Fonsec - sorpresa Barre -e, Cerundolo e Navone fermati dal buio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giornata lunga e laboriosa sulla terra battuta dell’ATP 250 di(Romania). Il programma era rimasto attardato, vista la pioggia caduta negli scorsi giorni, di conseguenza diversi giocatori sono stati sottoposti al doppio turno, giocando gli ottavi e i quarti di finale. Il venerdì si è aperto subito con una, che ha visto Gregoirere imporsi su un deludente Sebastian Korda con un doppio 6-4. Una prestazione troppo incostante dello statunitense che ha perso il servizio addirittura in sei occasioni ed è mancato nei momenti decisivi. Si è formato il quarto di finale con Pedro Martinez, vincente su Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6(4), 3-6, 6-3 in due ore e tre quarti. Fondamentale per lo spagnolo è stato risalire da 2-4 0-40 nel primo set.re che poi è approdato in semifinale vincendo ...