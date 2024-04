Atp Bucarest 2024 - Fonseca si ferma ai quarti Sorpresa Barrere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Con un grande sforzo da parte degli organizzatori, il tabellone dell’ATP diè riuscito quasi ad allinearsi alle semifinali in programma sabato. Manca solo un nome, quello che uscirà dal derby argentino tra Cerundolo e Navone,ti dall’oscurità sulla situazione di un set pari. Ad attendere il vincitore del match il sorprendente Gregoire, qualificato e autore oggi di un doppio scalpo: prima Korda, poi Martinez. Nella parte bassa invece sila corsa del giovanissimo Joaoche però ha fatto tremare anche un osso duro come Alejandro Tabilo. Il cileno ha vinto in rimonta, con lo score di 4-6 7-6(5) 6-4, e domani sfiderà Marton Fucsovics, il quale ha eliminato il francese Moutet. SportFace.