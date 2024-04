Atp Barcellona 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Iled ildel torneo ATP 500 di, evento in programma dal 15 al 21 aprile. Dopo i tre Masters 1000 di Monte-Carlo, Madrid e Roma, quello del catalano è l’appuntamento più importante dei due mesi che precedono il Roland Garros. Tanti punti in palio per i top players che decidono di prendere parte all’evento, lo scorso anno vinto da Carlos Alcaraz. Iltotale del torneo è di €1.948.698 con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEATP 500PRIMO TURNO – € 10.855 (0 punti) SECONDO TURNO – € 20.350 (25 ...