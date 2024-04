ATP Barcellona 2024 | Arnaldi si ferma nei quarti - lottando contro Ruud

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sineidi finale il cammino di Matteonell’ATP 500 di. Il tennista ligure è stato sconfitto dal norvegese Caspercon il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco. Una buona prestazione quella del ligure, che esce anche con qualche rimpianto dal campo per alcune occasioni mancate nel corso della partitaun avversario che si conuno dei migliori al mondo sul rosso.ha chiuso addirittura con il 75% di prime di servizio in campo, ma è soprattutto con la seconda che il norvegese ha fatto la differenza, visto che ha vinto ben il 71% dei punti quando ha usato questo colpoil 46% dell’azzurro. Il match comincia con addirittura quattro break nei primi cinque game. ...

