Atletica - Zaynab Dosso svela il debutto | quanto vale sui 100 metri dopo il bronzo ai Mondiali Indoor?

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha conquistato la medaglia disui 60aie ha abbassato il record italiano sulla distanza a un eccellente 7.02. C’è grande curiosità per conoscere il nuovo potenziale della velocista emiliana sui 100, distanza di cui è co-primatista nazionale con il crono di 11.14 firmato lo scorso anno aidi Budapest. L’azzurra ha scelto il Meeting di Savona, in programma il prossimo 15 maggio, per fare il propriostagionale all’aperto.affronterà tre rivali che in carriera hanno siglato tempi inferiori agli undici secondi, ovvero la trinidegna Michelle-Lee Ahye, la statunitense Shania Collins e la giamaicana Christania Williams. La ...

Siccome in Italia le frasi fatte e i detti piacciono parecchio, allora troviamo sempre il modo di applicarne qualcuno. “Non c’è due senza tre” e così in un giorno dopo Furlani e Simonelli e arrivata ... (metropolitanmagazine)

Meeting, Europei ed Olimpiadi: per tutti gli atleti questa seconda parte di 2024 che dà il via alla stagione outdoor sarà di sicuro parecchio impegnativa, ma anche molto stimolante. A maggior ... (metropolitanmagazine)

Dopo lo splendido bronzo mondiale dei 60 metri conquistato a Glasgow, per Zaynab Dosso si avvicina l’esordio stagionale sui 100 metri. La sprinter azzurra si prepara per l’appuntamento di Savona , il ... (sportface)

Europei di Atletica leggera, Benati: "Sogno una medaglia nella 4x400 e nella mista" - Dalle pendici di Monte Mario al Foro Italico con l'Atletica leggera nel cuore. Lorenzo Benati, ventiduenne romano cresciuto sulla pista dello stadio ...sportmediaset.mediaset

Europei Atletica Roma 2024, il sogno di Lorenzo Benati: «Doppia medaglia all'Olimpico» - Partito da Monte Mario con la corsa nel cuore, a giugno Lorenzo Benati cercherà la gloria allo Stadio Olimpico «Gli Europei d’Atletica leggera nella Capitale ...ilmessaggero

Patta: "A Parigi vogliamo bissare l'oro". Dosso: "Sogno in grande, per me e per l'Italia" - Gli azzurri delle staffette sono in raduno nel rinnovato Stadio dei Marmi a Roma. L'olimpionico della 4x100: "Siamo partiti un po' sparati con quell'oro olimpico, ma siamo forti e vogliamo rispondere ...gazzetta