Atletica | prosegue il Tortu Show - atteso a Clermont

(Di venerdì 19 aprile 2024) Filippoè protagonista in Florida, nei 100 metri. Il campione olimpico della staffetta è al secondo appuntamento della stagione – con l’esordio avvenuto a Gainsville – e sabato èper la batteria dei 100 e l’eventuale finale. Perè sempre più vicino l’impegno delle World Relays di Nassau, il 4 e il 5 maggio alle Bahamas. Le staffette azzurre saranno in caccia del pass per i Giochi di Parigi, ormai poco distanti. A livello individuale, l’atleta brianzolo ha già ottenuto la qualificazione nei 200 vincendo gli Assoluti a Molfetta a luglio. SportFace.