Atletica - mondiale stagionale nel salto in lungo | un nuovo rivale di Mattia Furlani arriva dall’Australia

(Di venerdì 19 aprile 2024)si è reso protagonista di una splendida stagione in sala: prima ha firmato ilrecord italiano al coperto (8.34 metri il 17 febbraio ad Ancona), poi ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor (stessa miglior misura del greco Miltiadis Tentoglou, ma peggior secondo riscontro). Il giovane talento laziale ha anche detenuto la miglior prestazioneper qualche settimana, fino a quando il giamaicano Wayne Pinnock non è atterrato a 8.40 metri l’8 marzo, proprio in chiusura della stagione indoor.si sta preparando per i grandi appuntamenti all’aperto e guarda con grande entusiasmo agli Europei di Roma a inizio giugno e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 19enne esordirà il prossimo 27 aprile a Suzhou (Cina) in ...

Courtney Lindsey ha firmato in maniera perentoria la miglior prestazione mondiale stagionale sui 200 metri . Il velocista statunitense, fermatosi in semifinale durante l’ultima rassegna iridata a ... (oasport)

Atletica:Europei Roma;in pista anche regina 800 metri Hodgkinson - Dopo l'olandese Femke Bol, campionessa mondiale dei 400 metri ostacoli, e il fenomeno svedese del salto con l'asta Armand Duplantis, anche la regina continentale degli 800 metri Keely Hodgkinson confe ...ansa

Atletica: Mondiali marcia; azzurri in volo per la Turchia - Le squadre nazionali maschile e femminile di marcia sono partite questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino e, in parte da Milano, per i Mondiali a squadre in programma domenica ad Antalaya, in Turchi ...ansa