Atletica - inizia la Diamond League! Duplantis e Barshim super sta - Coleman sfida Kerl -y, c’è Richardson

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lascatterà sabato 20 aprile a Xiamen (Cina). Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera prenderà il via dall’Asia con la prima di quindici tappe che conduranno verso la finale di Bruxelles (13-14 settembre). La stagione all’aperto è ormai ufficialmenteta e la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024 è lanciata. All’appuntamento saranno presenti tantissime stelle, a incominciare dallo svedese Armand. Il Campione Olimpico e del Mondo di salto con l’asta cercherà di migliorare il proprio primato e di spingersi a 6.24 metri? Da non perdere il qatarino Mutaz Essa, Campione Olimpico di salto in alto insieme a Gianmarco Tamberi: si preannuncia un bel confronto con il neozelandese Hamish Kerr, fresco di titolo iridato in ...