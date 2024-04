Atletica - Diamond League Xiamen 2024 | orar - program -a, -tv, chi parteci -erà, azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Comincia domani in Cina la nuova stagione della, massimo circuito internazionale itinerante dileggera all’aperto.(che verrà seguita tra una settimana da Suzhou) ospiterà il primo dei quindici appuntamenti inma nelprima delle Finali che si svolgeranno a Bruxelles tra il 13 e il 14 settembre. L’Italia schiera per l’occasione una sola rappresentante, Gaia Sabbatini, impegnata in un 1500 metri di livello stellare grazie alla presenza delle varie etiopi Gudaf Tsegay, Diribe Welteji, Birke Haylom, Worknesh Mesele, Axumawit Embaye e Freweyni Hailu. Nelle altre prove spicca lapazione del fenomeno svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, oltre ai velocisti americani Christian Coleman e Fred Kerley nei 100 metri. Di ...