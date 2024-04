Atalanta Liverpool | troppi i Reds deludenti e un campione su tutti

(Di venerdì 19 aprile 2024), voti e giudizi:vincenti ma anche insufficienti soprattutto Salah autore del gol su rigore Vincenti, eliminati e, soprattutto, insufficienti. Secondo La Gazzetta dello Sport è questa la situazione del, al quale l’1-0 di Bergamo non è bastato per avvicinarsi al clamoroso rovescio incassato ad Anfield., ben 7, i giocatori meritevoli

L’Atalanta perde 1-0 in casa con il Liverpool nel ritorno dei quarti di Europa League ma, grazie al 3-0 dell’andata, si qualifica in semifinale . ATALANTA (3-4-1-2) : Musso 6.5; Djimsiti 6.5, Hien 6, ... (gazzettadelsud)

L’Atalanta elimina il Liverpool , perdendo 0-1 il ritorno, e vola in semifinale di Europa League. Seconda semifinale nella storia nerazzurra, dopo quella mitologica del 1988 in Coppa delle Coppe ... (sport.quotidiano)

Atalanta, semifinale europea: 36 anni dopo l’impresa di Mondonico - L'Atalanta elimina il Liverpool e approda alle semifinali di Europa League, grazie a una grande gara d'andata. Un risultato storico.calciocasteddu

GP della Cina, a Norris la pole della gara Sprint - Lando Norris ha ottenuto la pole della gara Sprint sul circuito di Shanghai. Il pilota McLaren ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e la Aston Martin di Fernando Alonso. Le Ferrari: quarto ...ansa

Grazie ad Atalanta e Fiorentina 5 italiane in Champions, e potrebbero diventare 6 - Il passaggio in semifinale di Atalanta e Fiorentina garantirà all'Italia di avere cinque club, e non quattro, nella prossima edizione della Champions League.blitzquotidiano