Atalanta - l’impresa è compiuta | eliminato il Liverpool e ora la finale di Dublino è vicina

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bergamo, 18 aprile 2024 – Vola la Dea. Nel paradiso europeo. E ora ladiè moltoper l’che ha dipinto un altro capolavoro nelle sue notti europee. Nerazzurri cui non hanno tremato le gambe di fronte al rosso del, alla sua bacheca tracimante di trofei, ai suoi fuoriclasse con ingaggi stellari. La Dea di Gasperini ha ben amministrato il tesoro dei tre gol di vantaggio meritatamente conquistati una settimana fa ad Anfield Road, soffrendo in questo ritorno solo nei primi venti minuti iniziali il gol a freddo dei britannici, dopo cinque minuti. Un mezzo regalo nerazzurro, un ingenuo tocco di mano di uno scoordinato Ruggeri su un cross da destra di Alexander Arnold, con lo specialista Salah a spiazzare Musso per il vantaggio inglese. Nel primo quarto d’ora il ...