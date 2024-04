Atalanta - in porta né Carnesecchi né pesce? Ma l’alternanza con Musso è perfetta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’è reduce da una delle imprese più grandi degli ultimi anni, non solo nella storia del club nerazzurro: la qualificazione in semifinale di Europa League contro una corazzata come il Liverpool. La squadra di Gasperini ha ribaltato ogni pronostico della vigilia e, a questo punto, entra di diritto nella lista delle favorite alla vittoria finale. Dopo il blitz straordinario ad Anfield con il punteggio di 0-3, l’ha disputato una partita altrettantoanche al Gewiss Stadium. L’iniziale vantaggio di Salah su calcio di rigore non ha minimamente scombussolato i piani e la strategia preparata da Gasperini. L’ha giocato una partita attenta in fase difensiva e non ha rinunciato ad attaccare. L’allenatore di Grugliasco si è confermato ancora una volta un perfetto gestore: ...