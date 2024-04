Atalanta - il sogno si è realizzato Ma non si rifiat - c’è subito il Monza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una qualificazione che ha dell’incredibile, ma già tra due giorni in campo in campionato con la trasferta aper non perdere il treno della corsa Champions.

DOPO IL MATCH. «Abbiamo eliminato il Liverpool»: brividi e lacrime per i tifosi atalantini all’uscita dal Gewiss Stadium nella notte del 18 aprile in cui la Dea ha sconfitto addirittura una delle ... (ecodibergamo)

Atalanta, il sogno si è realizzato. Ma non si rifiata, c'è subito il Monza - Impresa incredibile dell’ Atalanta che vola in semifinale di Europa League. Evento storico e senza alcun dubbio meritato. Liquidato il Liverpool in virtù dello stupefacente 3-0 nell’andata in Inghilte ...informazione

Atalanta, dopo l'impresa con il Liverpool sogna la prima finale europea - Atalanta da impazzire. Bergamo in paradiso. Fuochi d’artificio, caroselli, clacson. Festeggiata l’impresa epica contro il Liverpool, la Dea é tornata al lavoro per dedicarsi al campionato. Esausti ma ...sport.sky

La tripla qualificazione di Roma, Atalanta e Fiorentina è una lezione per il calcio italiano. Milan, lo scalpo di Pioli non risolverà i problemi - La Fiorentina ha sofferto, ma meritava la qualificazione. Il Bruges non sarà una passeggiata di salute. I belgi hanno segnato 121 gol in tutte le competizioni. La difesa non è di ferro con 44 reti ...ilfattoquotidiano