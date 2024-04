Atalanta - il cielo resta il limite da superare Ora giocati tutt - perché hai le carte giuste

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bergamo. Una settimana europea che è la sublimazione dii i valori della storia dell’. Quei valori che hanno riconosciuto anche il Liverpool e Jürgen Klopp, gli sconfitti, quando uscendo dal campo hanno applaudito la tifoseria da cui hanno ricevuto il rispetto che una società storica si merita. Lealtà, componente calcistica di cui si parla poco, ma che è stata alla base di questo quarto di finale di Europa League. Il silenzio quasi naturale all’arrivo del (doppio) pullman dei Reds allo stadio da parte delle centinaia di tifosi ha fatto impressione: non era timore reverenziale, bensì un modo per riconoscere la grandezza di chi e cosa c’è di fronte. Il calcio è anche questo. Oltre ad essere passione, appartenenza, grinta, sudore, sofferenza, unione. Giovedì sera il Gewiss Stadium è diventato il cuore pulsante della città di Bergamo, ...

La trentesima giornata di Serie A è alle porte. Sabato 30 marzo Napoli e Atalanta si sfideranno, con il rientro di un top da non perdere. A Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, i partenopei ... (rompipallone)

Roma e Atalanta in semifinale di Europa League. L’Italia avrà 5 posti in Champions. Oggi Cagliari-Juve - Le qualificazioni di Roma, Atalanta e Fiorentina nelle coppe europee regalano ufficialmente all'Italia il quinto posto nella prossima Champions. Oggi due anticipi di lusso in campionato: Cagliari-Juve ...firstonline.info

Atalanta in festa, semifinale contro il Marsiglia. Gasperini: «Costruita una partita fantastica» - L'Atalanta ha chiuso tutti gli spazi e noi non siamo riusciti ... “Liberiamo al vento i nostri sogni, sventolando al cielo i nostri colori”. Così la Curva Nord aveva salutato i protagonisti ...ilmessaggero

Roma e Atalanta in semifinale di Europa League, eliminato il Milan; in Conference avanti la Fiorentina - All'Olimpico i giallorossi hanno bissato il successo dell'andata, 2-1 ai rossoneri fuori da tutto; l'Atalanta ha eliminato il Liverpool, indolore la sconfitta per 0-1. La Fiorentina ha battuto 2-0 il ...rtl